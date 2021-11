Isernia, Castrataro determinato: annullamento in vista per il contratto delle Strisce Blu

Isernia, giunta comunale. Le indiscrezioni parlano di nuovi aggiustamenti che dovrebbero essere ratificati dai vertici del Partito Democratico e poi dalla maggioranza allargata in una riunione poco prima del consiglio comunale d’esordio. In sostanza sembrerebbe che il Pd abbia rinunciato alla pregiudiziale sulla presidenza del consiglio, orientandosi a chiedere invece tre posti in giunta per D’Achille, Bontempo e Sardelli. Isernia Futura, viceversa, avrebbe, per un suo rappresentante, quella presidenza del consiglio che sembrava destinata ai Dem e, nel caso specifico, a Ovidio Bontempo. A questo punto, il nome più pronosticato per il vertice dell’assise civica è quello di Nicola Paolino, mentore e principale ispiratore di Piero Castrataro. In giunta a fine mese assieme ai tre del Pd entrerebbero anche due di Isernia Futura: Francesca Scarabeo e Domenico Di Baggio che, insieme ad Angelo Iannone, pareggerebbero la presenza del Pd in un esecutivo che, insieme ai quattro già presenti, arriverebbe così al massimo previsto dalla legge di nove assessori. Al Movimento Cinque Stelle andrebbe invece solo la presidenza di una commissione.

Tutto dipenderà comunque da quello che succederà domani pomeriggio, quando si voterà per il presidente del consiglio e quando si saprà se Gabriele Melogli avrà realmente sciolto la riserva sulla sua permanenza in consiglio comunale. Se restasse l’ex sindaco, comunque sarebbero garantite sedute molto vivaci, visto che Melogli non sembra intenzionato a fare sconti alla nuova giunta sul rispetto del programma elettorale. Inoltre, la situazione dei conti del Comune sembra stia già sollevando non poche perplessità e preoccupazioni, quelle di cui parlava Melogli nella sua campagna elettorale. Infine, due indiscrezioni: valige quasi pronte per l’attuale segretario comunale, Castrataro sta vagliando una rosa di nomi di sua fiducia, e disdetta in vista per la società delle strisce blu, consulenti della nuova amministrazione avrebbero già trovato il modo di annullare un contratto, che comunque non è stato mai firmato.