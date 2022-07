Isernia, Castrataro assegna le deleghe ai consiglieri comunali

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha firmato ieri nove decreti con i quali ha assegnato deleghe ad altrettanti consiglieri comunali, i quali collaboreranno col vertice dell’amministrazione nell’ambito di specifiche materie. Questi i consiglieri e le materie delegate:• NICOLINA DEL BIANCO (Is. Futura): Personale, Por Molise, Area interna, Area urbana, Regolamentazione e tutela dei boschi e delle terre civiche, Democrazia partecipativa.• MICHELE ANTENUCCI (Is. Futura): Trasformazione digitale, Ricerca e innovazione, Smart city.• ELVIRA BARONE (5 Stelle): Tutela e valorizzazione della natura, della biodiversità e delle aree protette.• SARA BATTISTA (Volt): Agricoltura e sviluppo rurale.• CLAUDIO FALCIONE (Is. Futura): Museo civico.• MARILENA MONTAQUILA (Is. Futura): Patti di collaborazione, Scuola, Associazioni e comitati dei genitori.• ALESSIA PANICO (Pd): Rapporti tra commercianti e abitanti del centro storico.• ALEX PANICCIA (Volt): Promozione del benessere psicologico.• FABIO TOTO (Pd): Commercio.