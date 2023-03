Isernia, carta servizi studenti universitari: il 23 marzo incontro al Comune

Sul sito web del Comune di Isernia (www.comune.isernia.it) è stato pubblicato un Avviso col quale si invitano le imprese, gli erogatori di servizi e i commercianti di Isernia, nonché le rappresentanze dell’università degli studi del Molise e dell’università degli studi La Sapienza di Roma, a partecipare all’incontro che si terrà giovedì 23 marzo, alle ore 15:00, nella sala consiliare del Palazzo di Città.

L’incontro è finalizzato ad avviare un tavolo di confronto partecipato per la realizzazione di una Carta dei Servizi per gli studenti iscritti a La Sapienza e all’Unimol. L’avviso pubblico ha valore di convocazione, per cui i soggetti destinatari dello stesso non riceveranno altra comunicazione.