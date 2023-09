Isernia, Cardiologia d’avanguardia: ma i vertici sanitari vogliono sapere chi l’ha autorizzata

Il “caso Cardiologia” tiene banco al Veneziale. Com’è noto, la nostra testata, in esclusiva e in anteprima, il 15 settembre dava la notizia che, nel reparto diretto da Carlo Olivieri, sarebbe partita a breve una innovativa e avanzata procedura per la disostruzione delle arterie occluse. Insomma, medicina d’avanguardia, con la collaborazione di uno dei massimi esperti nazionali, Nino Cocco, del Campus Biomedico di Roma, che una volta al mese sarebbe venuto a Isernia. Insomma, buone notizie, anzi ottime novità, per la disastrata sanità pubblica regionale.

Ebbene, invece delle congratulazioni, starebbero arrivando delle reazioni inaspettate, da parte dei vertici sanitari e della stessa direzione salute della sanità regionale.

Per semplificare: “Come vi permettete di fare cose del genere senza aver chiesto il nostro permesso?”.

È chiaro che è una semplificazione e chissà cosa c’è davvero dietro, ma la notizia è che alla direzione sanitaria del Veneziale è da poco arrivata una lettera (vedi foto) che è più chiara di ogni commento o retropensiero.

Ci sarà sicuramente una spiegazione e ce l’aspettiamo, ma la sensazione per i cittadini è che la sanità molisana sta messa veramente male, ma nessuno si deve permettere di migliorarla, senza autorizzazione. (Redis)