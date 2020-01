Isernia Capitale, sostegno da Macchiagodena

Come anticipato in un post su Facebook la settimana scorsa -scrive FeliceCiccone- il Comune di Macchiagodena, in data 24 gennaio, ha adottato la delibera di giunta con la quale promuove, appoggia e condivide, senza condizione alcuna, la candidatura di Isernia a “Capitale Italiana della Cultura”

“Da sempre sosteniamo che la cultura può e deve essere una occasione di crescita e di riscatto dei nostri territori. Nella nostra piccola comunità proviamo a fare cultura in tutti i modi possibili. Portiamo avanti da 5 anni il progetto “L’evento del mese” presentando ogni mese un libro e da quest’anno è partito il progetto “Il mese del libro”. Aderiamo al network “I borghi della lettura” e il nostro castello ne è sede nazionale. Promuoviamo l’arte, la musica, il rispetto dell’ambiente, della storia e dell’archeologia. Promuoviamo il rispetto dei beni comuni, del volontariato, dell’accoglienza e della solidarietà. Se la Città di Isernia dovesse chiamare noi ci saremo.

La sfida di Isernia è anche la nostra sfida”.