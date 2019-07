Isernia capitale delle tasse

Tari, quanto ci costi. I dati pubblicati dal Servizio Politiche Territoriali Uil non sono di certo incoraggianti per Isernia. Secondo l’indagine nazionale, infatti, il capoluogo di provincia pentro è al terzo posto in Italia per l’aumento della tari, la tassa sui rifiuti, L’analisi estende lo sguardo agli ultimi cinque anni. Ebbene, tra il 2015 e il 2019 si rintracciano aumenti come quello di Lecce (+35,6%) o altri casi di forti rincari come a Trapani del 30,9%; e appunto Isernia del 30,1%; a Pistoia del 25,2%; a Bari del 23,4%; a Teramo del 22,8%; ad Imperia del 22,1%; a Viterbo del 20,8%; a Catania del 17,9%; a L’Aquila del 17%. La Tari diminuisce, invece, sempre nello stesso periodo del 45,2% a Potenza; del 7,5% ad Oristano; del 14,9% a Grosseto; del 14,8% a Pordenone; del 12,7% a Matera; del 12,5% ad Enna; del 12,3% a Pavia; del 10,2% ad Avellino; dell’8,8% a Monza.

Il Municipio pentro, dunque, torna di nuovo alla ribalta per la questione delle tasse. Dopo l’invio di Tasi, Imu e l’arrivo di migliaia di bollette per i consumi dell’acqua degli anni pregressi (in particolare per il 2014 e 2015), un’altra stangata per gli isernini, che dovranno far fronte anche a tasse più salate. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale si era affrettata a chiarire la situazione circa le bollette dell’acqua pregresse, sottolineando che non di certo per evitare la prescrizione nel corso del 2019 dovranno essere emessi ruoli relativi agli anni dal 2014 al 2017, in modo tale da consentire, nel 2020, di recuperare le ultime annualità arretrate (2018 e 2019). In questi giorni saranno recapitati i ruoli relativi al 2014 e al 2015. In sostanza o quest’anno o mai più: altrimenti le tasse relative agli anni pregressi andranno in prescrizione.

Inoltre, attraverso l’aumento della tassa sui rifiuti Palazzo San Francesco spera di far cassa e risollevare i coni del Comune che, in realtà, stanno iniziando a respirare. Scelta proficua da un punto di vista finanziario ma sicuramente poco popolare, con tanti cittadini che continuano a chiedere maggiori servizi a fronte di un aumento delle bollette comunali. In realtà, nei prossimi mesi sarà effettuato un esame incrociato tra anagrafe e cittadini che hanno pagato la Tari. Sarà caccia ai furbetti, con la speranza di recuperare altri introiti e, conseguentemente, diminuire le tariffe.