Isernia capitale delle tasse: al terzo posto per aumento della Tari

ISERNIA

Tari, quanto ci costi. I dati pubblicati dal Servizio Politiche Territoriali Uil non sono di certo incoraggianti per Isernia. Secondo l’indagine nazionale, infatti, il capoluogo di provincia pentro è al terzo posto in Italia per l’aumento della tari, la tassa sui rifiuti. L’analisi estende lo sguardo agli ultimi cinque anni. Ebbene, tra il 2015 e il 2019 si rintracciano aumenti come quello di Lecce (+35,6%) o altri casi di forti rincari come a Trapani del 30,9%; e appunto Isernia del 30,1%; a Pistoia del 25,2%; a Bari del 23,4%; a Teramo del 22,8%; ad Imperia del 22,1%; a Viterbo del 20,8%; a Catania del 17,9%; a L’Aquila del 17%. La Tari diminuisce, invece, sempre nello stesso periodo del 45,2% a Potenza; del 7,5% ad Oristano; del 14,9% a Grosseto; del 14,8% a Pordenone; del 12,7% a Matera; del 12,5% ad Enna; del 12,3% a Pavia; del 10,2% ad Avellino; dell’8,8% a Monza.

Il Municipio pentro, dunque, torna di nuovo alla ribalta per la questione delle tasse. Dopo l’invio di Tasi, Imu e l’arrivo di migliaia di bollette per i consumi dell’acqua degli anni pregressi (in particolare per il 2014 e 2015), un’altra stangata per gli isernini, che dovranno far fronte anche a tasse più salate.