Isernia Capitale della Cultura, Macchia d’Isernia accende i motori

«Macchia d’Isernia è pronta a fare la propria parte nel percorso progettuale nell’ambito della candidatura di Isernia a Capitale italiana della cultura 2021». L’amministrazione comunale del paese altomolisano sta mettendo in campo tutte le forze per quello che sarebbe uno straordinario risultato. «Per questo motivo stamattina il sindaco, Giovanni Martino, e il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Mariani, hanno incontrato Eugenio Kniahynicki, assessore al Marketing territoriale del Comune di Isernia, per fare il punto delle iniziative da programmare. Due sono i tratti distintivi su cui l’Amministrazione ha insistito: rafforzamento dell’immagine di “Macchia Città del Vino” e promozione dello storico festival musicale “Macchia Blues”, attorno ai quali verrà strutturata la collaborazione con Isernia. Il concetto è di riempire di nostri contenuti la “vetrina” offerta dalla città. Ci lavoreremo e vi terremo aggiornati. #comunedimacchia».