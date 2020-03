Isernia capitale della cultura, il Coronavirus fa spostare i termini

Causa emergenza Coronavirus, viene di nuovo spostata la data di presentazione dei dossier di candidatura alla selezione per la Capitale italiana della Cultura 2021. Una proroga ulteriore dei termini, stabilita dal Mibact, determinata dal perdurare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, nelle ultime ore assurta al grado di pandemia. La nuova scadenza dell’invio del dossier, prima stabilita al 2 marzo e poi differita al 13 marzo, è fissata al 30 giugno 2020. Entro l’11 settembre la giuria esaminerà i progetti giunti e selezionerà le dieci finaliste, dalle quali entro il 12 ottobre sceglierà la candidatura da raccomandare al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per il conferimento del titolo.