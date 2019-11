Isernia, caos in Consiglio: Fantozzi accusa due assessori di complotto (IL VIDEO)

ISERNIA. Infuocato consiglio comunale di Isernia con toni accessi e accuse pesanti all’interno della stessa maggioranza. I Popolari di Vincenzo Niro, come noto, dovrebbero entrare in Giunta comunale, ma ci sono forti resistenze all’interno dello stesso esecutivo. Alcuni assessori hanno minacciato le dimissioni qualora un rappresentante dei Popolari dovesse entrare in Giunta. Questo pomeriggio, martedì 19 novembre, Gianni Fantozzi dei Popolari ha sparato a zero contro gli assessori Matticoli e Chiacchiari, rei di «complottare ai danni dei Popolari» al fine di evitare l’ingresso in Giunta di un suo rappresentante.

IN ALTO L’INTERVENTO DI FANTOZZI