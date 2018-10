Isernia-Campobasso, i biglietti del derby in prevendita da Odontosalute

I biglietti per la gara Isernia Fc-Campobasso di domenica prossima saranno disponibili in prevendita presso la clinica odontoiatrica Odontosalute Isernia in via Sant’Ippolito 9/0 e in vendita presso il botteghino dello stadio “Lancellotta” prima della gara. Per l’occasione e’ stata indetta la GIORNATA BIANCOCELESTE per cui non saranno validi gli abbonamenti.I prezzi dei tagliandi saranno i seguenti:INTERO euro 10,00. RIDOTTO OVER 65 ANNI, DONNA, UNDER 18 euro 5,00. GRATIS UNDER 14.In occasione della gara sarà stampato un tagliando speciale da poter conservare. Nell’intervallo del match saranno estratti tre biglietti che avranno diritto ad un premio offerto dalla società FC ISERNIA.

dalle ore 12 di giovedì 18 ottobre: Per i sostenitori del Campobasso che vorranno acquistare i biglietti in prevendita, saranno attivi i punti vendita autorizzati POSTORISERVATO.IT dalle ore 12 di giovedì 18 ottobre:

Bar dello Sport Crigiu via Ugo Petrella, 20 Campobasso Tel. 0874 438886

Agenzie Intralot di Via G. Carducci e di Via XXV Aprile – Campobasso

Antica Tabaccheria Tizzano Piazza Gabriele Pepe, 41 – Campobasso Tel. 0874 90792

Prezzo del biglietto per i sostenitori rossoblu euro 10,00 (più 1 euro per diritti di prevendita)