Isernia, burrasca in maggioranza: la capogruppo grillina “sfiducia” Castrataro

La nomina nella giunta di Centrosinistra di una esponente di Azione di Carlo Calenda sta provocando un piccolo terremoto politico al Comune di Isernia. Castrataro aveva convocato per questa sera una riunione plenaria della maggioranza per chiarire tutto, ma la capogruppo dei Cinque Stelle, Elvira Barone, ha chiesto l’immediata revoca dalla giunta di Leda Ruggiero di Azione, senza se e senza ma. Castrataro ha replicato che la nomina in giunta della Ruggiero sarebbe potuta servire anche a spaccare la minoranza di Centrodestra. A quel punto Elvira Barone non ci ha visto più e ha lasciato la riunione, lanciando un ultimatum: o il sindaco revoca la Ruggiero, oppure i Cinque Stelle valuteranno se passare all’opposizione. L’eco di quanto accaduto è già arrivata ai portavoce regionali del Movimento. Insomma acque agitate e non poco al Comune di Isernia e siamo solo all’inizio della legislatura.