Isernia brucia, incendi a San Lazzaro e alla Castagna

Diversi focolai di incendio nella città di Isernia, probabilmente favoriti dall’innalzamento della temperatura e dalla mancanza di piogge. Il primo incendio a San Lazzaro, dove è andato a fuoco, un container all’esterno del cantiere di ristrutturazione del supermercato del quartiere.

L’altro incendio in contrada Castagna, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per evitare che il fronte dell’incendio investisse delle abitazioni della frazione. Per fortuna, in entrambi i casi, solo tanta paura, ma nessun danno a persone o cose.