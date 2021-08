Isernia, blocco degli interventi chirurgici ad Ortopedia

La grave carenza di medici specialisti ortopedici ha provocato il blocco dei ricoveri per interventi chirurgici al Veneziale. In sostanza, si stabilizza il paziente e poi lo si trasferisce in altri ospedali per gli interventi chirurgici di natura ortopedica necessari. Tradotto in parole povere, tutti i pazienti politraumatizzati, reduci da incidenti stradali, cadute o infortuni vari, verranno solamente medicati d’urgenza e poi trasferiti. Non era mai accaduto a Isernia, dove Ortopedia è sempre stato un reparto d’avanguardia per interventi chirurgici e terapie. Oggi però il primario Enzo Bianchi ha dovuto prendere una decisione così radicale perché al momento, causa ferie, è in servizio solo lui, come medico specialista, affiancato da appena due medici, non ancora specializzati. In pratica, per dieci giorni, niente operazioni e questo significa anche mettere a rischio la vita delle persone che arrivano in gravi condizioni al Pronto Soccorso e hanno bisogno di interventi urgenti.