Isernia, Black Sabbath Legend in concerto

Grande attesa a Isernia per il concerto dei Black Sabbath Legend, in programma domenica sera all’Auditorium di Isernia. Sarà ripercorsa tutta la storia musicale del gruppo britannico, nel cinquantenario della sua fondazione, con la voce solista del contralto Simona Guerrini, una delle migliori giovani interpreti, a livello europeo, dell’hard rock internazionale, sostanzialmente fondato dai mtici Black Sabbath con la loro mitica Paranoid. L’incasso del concerto sarà devoluto in beneficenza e la prevendita dei biglietti è ancora in corso a Campobasso, al Bar Grisbi, nel Parco dei Pini, e, a Isernia, presso ”On The Road” su viale dei Pentri e alla Libreria Della Corte. Appuntamento a Domenica sera.