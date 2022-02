Isernia, bagarre in consiglio per la presunta incompatibilità di Melogli

Isernia, arriva in consiglio comunale l’incompatibilità a Melogli, ma viene tutto rinviato, dopo una vivace discussione (nel video gli interventi di Giovancarmine Mancini e quello di Filomena Calenda contro Castrataro) per la mancanza di un segretario comunale di ruolo. All’ordine del giorno dell’assise civica c’era la contestazione dell’incompatibilità di alcuni consiglieri in carica (Raimondo Fabrizio, Gabriele Melogli, Maria Teresa D’Achille e Cosmo Tedeschi) per effetto dello sforamento del Patto di stabilità 2010-11 e, solo per l’ex sindaco Gabriele Melogli, della sentenza della Corte dei Conti che gli imponeva un risarcimento all’ente per danni erariali.

Fabrizio, D’Achille e Tedeschi hanno sistemato le proprie pendenze con il Comune. Melogli, invece, ha dichiarato in aula di aver preso atto solo oggi, in assise, della contestazione che gli è stata fatta. Per questo è chiesto il rinvio ad altro Consiglio in quanto il ruolo di segretario generale, è stato svolto dal dirigente del Settore Finanze Antonello Incani come supplente e non da un segretario comunale di ruolo. Rinvio che è passato praticamente all’unanimità.