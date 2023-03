Isernia, avvvocati in sciopero per tre giorni dal 19 al 21 aprile

Astensione collettiva dalle attività giudiziarie, dal 19 al 21 aprile prossimi, per gli avvocati del tribunale di Isernia. L’annuncio del presidente della Camera Penale Circondariale di Isernia, Francesco La Cava, che comunica l’adesione allo sciopero nazionale indetto dall’Ucpi che sfocerà, il giorno 21, in una manifestazione a Roma.

Alla base dell’astensione la necessità di richiamare il governo – e la maggioranza parlamentare che lo sostiene – al rispetto degli impegni di riforma della giustizia penale e dell’ordinamento giudiziario, annunciati prima in campagna elettorale e poi in Parlamento, nonché il Ministro Guardasigilli a dare immediato seguito all’impegno reiteratamente e pubblicamente assunto di apertura di un tavolo tra avvocatura, magistratura ed esecutivo per la individuazione delle più urgenti esigenze di modifica dei decreti attuativi della recente riforma del processo penale.