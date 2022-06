Continuano le incursioni di cinghiali nelle strade di Isernia. Questa volta un gruppetto di ungulati in libertà si è messo tranquillamente a gironzolare in pieno centro urbano, nei pressi della chiesa del Sacro Cuore, in largo Padre Giacinto. Preoccupazione e timore diffuso tra i residenti perché la chiesa è frequentatissima da anziani e bambini di Scout e Gioventù Francescana.