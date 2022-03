Isernia, Auditorium strapieno per Claudio Baglioni

Pienone all’Auditorium per l’appuntamento con il concerto di Claudio Baglioni. Tutti occupati i 700 posti della sala per un concerto che segna il ritorno sulla scena del cantautore romano, dopo la brutta parentesi del Covid.

“Dodici Note Solo 2022” è il nome del suo nuovo tour, un nuovo percorso d’arte nell’arte. I concerti vedono il cantautore protagonista, insieme alle composizioni più preziose del suo repertorio, di un racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 60 teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d’Italia. “Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme”, aveva raccontato Baglioni, spiegando: “Le dodici note, l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata”.