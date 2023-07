Isernia, attivato impianto fotovoltaico sul tetto della caserma

È stato attivato l’impianto fotovoltaico installato presso la sede della Polizia Municipale che consentirà, insieme al posizionamento di una pompa di calore, di rendere energeticamente autonomo l’edificio.

L’intervento rientra in un ampio piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici che, nelle prossime settimane, vedrà l’attivazione dell’impianto fotovoltaico posizionato sul plesso scolastico dell’istituto comprensivo ‘San Giovanni Bosco’ a San Leucio, e l’avviamento della centralina idroelettrica installata su una condotta idrica nell’area antistante alla casa circondariale.

L’obiettivo finale è quello di giungere ad una completa autosufficienza energetica di tutti gli edifici di competenza comunale, partendo dalle scuole. Un percorso di risparmio che consentirà di liberare risorse e che, quindi, si tradurrà in maggiori servizi per i cittadini.