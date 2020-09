Isernia, arriva il nuovo questore. È Luciano Soricelli, viene da Fermo

Ha 61 anni, viene dalla questura di Fermo, che ha diretto per tre anni, e ora torna a Isernia, dove era già stato in servizio come giovane funzionario dirigente. È Luciano Soricelli il nuovo questore del capoluogo pentro che questa mattina ha incontrato la stampa isernina, porgendo il suo saluto alla città. La sua azione da questore sarà improntata alla massima prevenzione e collaborazione con i cittadini e le attività imprenditoriali, in un momento di crisi come questo, in cui il pericolo di infiltrazioni malavitose, su un territorio sano come quello della provincia di Isernia, è un rischio da non correre.

