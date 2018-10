Isernia, animali selvatici in Piazza Stazione

ISERNIA

Se passate in piazza della Repubblica e scorgete un leone, un orso o addirittura un mammut non abbiate paura… sono solo sagome installate in occasione della CorrIsernia e che per qualche giorno ancora rimarranno lì per ricordare a tutti che Isernia è anche, e soprattutto, la città del Paleolitico.

Considerato però che la zona è molto frequentata dagli immigrati africani ospiti dei centri di accoglienza, il mammut, antenato dell’elefante, animale simbolo del continente africano, potrebbe alleviare quel sentimento di nostalgia, simile alla saudade brasiliana, che prova chi lascia la propria terra per iniziare una nuova vita. Insomma, per rimanere in tema animali, due piccioni con una fava.