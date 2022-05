Isernia, anche Pastore al fianco di Castrataro in difesa del Veneziale

Dopo l’ultimatum a Toma, inviato da Castrataro in difesa dell’ospedale di Isernia, arriva l’appoggio al sindaco da parte di Lucio Pastore che dice:

“La presa di posizione del Sindaco di Isernia, della sua giunta e maggioranza, relativa al progressivo defunzionamento e prossima chiusura dell’Ospedale, ritengo che sia molto importante.

Tutte le nostre lotte in difesa della sanità pubblica, fino ad ora, non avevano trovato alcuna forza politica o amministrativa che le portasse a livello istituzionale. Per la prima volta queste istanze arrivano nelle istituzioni con una richiesta di dimissionare la dirigenza aziendale che non dà risposte alle drammatiche condizioni in cui é ridotto il nostro Ospedale. Maggior valore acquista questo gesto tenendo conto che il progressivo smantellamento del sistema pubblico é avvenuto, negli ultimi 20 anni, con la compiacenza di tutte le forze politiche.

Voglio sperare che qualcosa cominci a muoversi nella politica ed il monolitismo, per portare a privatizzazione il bene comune salute, non esista più.

Spero che questa presa di posizione di Isernia venga seguita anche da altre amministrazioni comunali perché il degrado sanitario riguarda tutto il territorio regionale ed i sindaci dovranno rispondere del loro operato ai cittadini.

La situazione è davvero drammatica ed occorre tamponare, almeno momentaneamente, la carenza di personale, specie di dirigenti medici. Fare pressioni affinché venga autorizzata Emergency ad intervenire, appare una possibilità realistica. Poi, andrà discussa quale linea adottare per un reale rilancio del sistema pubblico.

Che la popolazione sia vicina ai suoi rappresentanti istituzionali in questo momento molto delicato che può rappresentare una svolta nell’interrompere il progressivo degrado della nostra sanità”.