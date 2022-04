Isernia, al teatro ‘Il Proscenio’ la presentazione de ‘L’amico imperfetto’

Al Teatro Il Proscenio di Isernia è tutto pronto per la presentazione (in forma di ‘quasi spettacolo’) del libro ‘L’amico imperfetto’ di Rosario Galli. Appuntamento il 21 aprile alle ore 18:30. Dall’autore del cult ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’, un nuovo romanzo noir e psicologico, tra crisi del maschio, amori e disillusione. Discuterà con l’autore il giornalista Pietro Ranieri, in un evento di letteratura e spettacolo con interventi degli attori della compagnia Cast Simona Gagliardi e Silvio Di Sandro. Dopo il successo come autore di numerose pièce teatrali, tra cui il cult ‘Uomini sull’orlo di una crisi di nervi’, Rosario Galli debutta con il suo primo romanzo, L’Amico Imperfetto, edito da fila37.

Una storia coraggiosa e a tratti irriverente che si muove sui binari del romanzo psicologico, colorito di sfumature e noir. Il protagonista de L’Amico Imperfetto – il Principe – si muove tra Parigi e Roma, in una storia intricata, guidata dalla sua dissociazione mentale e dal suo rapporto – indubbiamente turbolento – con il gentil sesso, nell’era della crisi del maschio. La tenerezza, la fragilità, la vulnerabilità, del protagonista, dietro a una dichiarazione di forza, di violenza, di apparente invincibilità, diventano specchio di un momento sociale, fornendo un’analisi del contemporaneo, ma al tempo stesso raccontano la malattia. E il rapporto tra i sessi diventa il vero protagonista dei racconti del Principe, assumendo una nuova prospettiva, più profonda e autentica.

Tutto con la firma inconfondibile, ironica, sagace e mai banale, di un autore che già in passato, attraverso il teatro, con il suo cult Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, ha raccontato le nuove visioni del mondo, a volte anche anticipando passaggi storico-sociali.