Isernia: addio alle mura di via Occidentale, non torneranno più

Isernia, frana di via Occidentale: le antiche mura medioevali, franate otto anni fa, saranno sostituite da un terrazzamento in terreno. Nella foto sopra, le mura prima del crollo, in quella sotto, l’aspetto dell’area dopo i lavori che partono oggi. Le pietre medioevali recuperate saranno consegnate alla Sovrintendenza che ha imposto al Comune di Isernia la soluzione del terrazzamento. I lavori costeranno alle casse comunali 200mila euro e prevedono esclusivamente la liberazione della carreggiata, il recupero delle pietre delle mura di cinta medioevali da consegnare alla Sovrintendenza e la realizzazione di un terrazzamento in terreno a scaloni, dall’alto in basso. Tutte le notizie sono state fornite questa mattina nel corso di una conferenza stampa nell’ufficio tecnico del Comune.