Isernia, abbandono selvaggio di rifiuti. Castrataro: «Atti di totale inciviltà, prenderemo provvedimenti»

«Scene di inciviltà. Quelle che vedete sono foto scattate nei giorni a cavallo del Ferragosto nei pressi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati a ridosso del bivio per le località Paradiso e Camicipietro, diventato luogo di scarico costante e richiamo per animali in cerca di cibo. ️Uno scenario ormai abituale e che, purtroppo, interessa anche altre zone della città». È quanto scrive in un post sui propri canali social ufficiali il sindaco di Isernia, Pietro Castrataro, descrivendo le foto allegate.

«️Una situazione intollerabile. Atti di profonda inciviltà – prosegue – che denotano totale mancanza di rispetto nei confronti dei residenti della zona e dei lavoratori della ditta che gestisce il servizio di raccolta che quotidianamente ripuliscono l’area vedendo puntualmente vanificato il proprio lavoro da abbandoni illegittimi di rifiuti. uno sgarbo all’intera città. ️Quei cassonetti sono riservati agli abitanti del posto, sono fruibili solo in determinati orari e, soprattutto, non possono essere utilizzati per l’abbandono di rifiuti ingombranti il cui ritiro genera ulteriori costi a carico della collettività.

Nell’appellarmi al senso civico di ognuno, anticipo che, nei prossimi giorni, saranno presi provvedimenti: sarà installato un sistema di videosorveglianza per risalire ai trasgressori; in seguito, per risolvere definitivamente il problema, sarà avviata la raccolta differenziata porta a porta anche in alcune frazioni, a partire da quelle in cui si registrano le situazioni di maggiori criticità. Nel frattempo – conclude – torno ad appellarmi al vostro senso civico. Prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo è dovere di ciascuno di noi».