Isernia, a rischio chirurgia. Vogliono sostituire Vigliardi

Nuovo allarme rosso all’ospedale di Isernia che, dopo aver perso per incomprensibili scelte aziendali, servizi essenziali, come psichiatra, neurofisiopatologia e senologia, ora vede finire in condizioni di criticità anche chirurgia, guidata fino ad oggi in maniera eccellente da Giovanni Vigliardi, un autentico luminare. La notizia viene data in anteprima da Lucio Pastore che parla di rimozione. Una rapida serie di telefonate fa venire fuori la verità: Vigliardi dovrebbe essere sostituito, contro la sua volontà, nella funzione da primario, dal titolare della cattedra di chirurgia della facoltà di medicina di Campobasso, un docente di Napoli, grazie al protocollo di recente firmato tra Regione e Università. Con decorrenza 1’ gennaio. La domanda è: se la facoltà sta a Campobasso, come farà il docente a insegnare nel capoluogo regionale e poi essere a Isernia per guidare un reparto essenziale come chirurgia, che richiede presenza, disponibilità e reperibilità 24 su 24?

Pensare che il Veneziale possa essere solo un poltronificio è un errore madornale. Sarebbe l’ennnesimo affronto a un intera città. Chiaramente se i poteri forti pensano di usare a loro uso e consumo Isernia è anche grazie ad un’amministrazione comunale che dà tutta l’impressione di essere imbelle ed evanescente.

“Qui ci vogliono persone forti e determinate per difendere la città”. È l’ex sindaco Gigi Brasiello che dà un giudizio lapidario: “se sostituiscono Velardi, possono chiudere l’ospedale”. Ma vediamo che dice Pastore, che ha lanciato l’allarme:

“Vorrei ritornare sullo sfascio sanità per alcuni risvolti anche di carattere di correttezza umana che manca alla politica locale. Abbiamo avuto ed abbiamo molti facenti funzioni primariali nella nostra azienda. In questo modo si precarizza tutto ed i soggetti incaricati sono facilmente manipolabili nella loro precarietà. Se qualcuno non è in linea con le scelte politico-clientelari viene fatto fuori come è successo diverse volte al sottoscritto. Ma chi come il dott. Giovanni Vigliardi per 10 anni ha retto il reparto di chirurgia di Isernia in condizioni davvero difficili e senza entrare in contrasto con le decisioni politico-clientelari, dovrebbe essere almeno rispettato. Mi sono avvalso, io personalmente ed alcuni miei familiari, delle competenze professionali del collega con ottimi risultati. Ora leggo che viene rimosso, senza minimamente interpellarlo e sostituito, come un qualsiasi burattino che viene tolto dalla scena, senza alcuna spiegazione. Logicamente queste azioni non vengono fatte nei confronti di chi ha forti protezioni politico-clientelati. Il tutto avviene senza interpellare il diretto interessato e senza che si intraveda una strategia di reale rilancio aziendale. La nostra é bassa politica che non ha neanche la sensibilità umana di essere corretta nei confronti del personale. Questo avviene anche perché una classe sanitaria non è autonoma ma soggiace a questo basso potere. Si spera in un risveglio generalizzato delle coscienze prima di finire definitivamente nel baratro”.