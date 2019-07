Isernia, 44enne investito in pieno centro

ISERNIA

Investimento in pieno centro questa mattina a Isernia. Dalle prime notizie trapelate, intorno alle ore 11, lungo corso Garibaldi, all’altezza del termina autobus, un 44enne è finito sotto una Fiat 500 di colore nero. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, ma i medici al momento non sciolgono la prognosi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per comprendere causa e dinamiche del sinistro e diretto il traffico congestionato per l’accaduto.