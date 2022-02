Iscrizioni scuola, in Molise inoltrate 6.513 domande

Riportiamo di seguito i primi dati, per la regione Molise, relativi alle domande di iscrizione che riguardano le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti delle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2022/2023.



Anche per quest’anno, non è prevista l’iscrizione alla scuola dell’infanzia in modalità telematica da parte delle famiglie mentre la partecipazione delle scuole paritarie alle iscrizioni online è facoltativa.



Le iscrizioni sono state presentate dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 4 febbraio 2022 e di seguito si forniscono i primi dati (aggiornati al 4/02/2022), soggetti a variazione in seguito alla gestione definitiva degli stessi da parte delle Istituzioni scolastiche.



Le domande inoltrate per il Molise sono state complessivamente 6.513. (CLICCA QUI PER VEDERE IL DETTAGLIO)