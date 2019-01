Iscrizioni aperte al 1^ torneo di burraco del Rotary club di Termoli a favore della comunità terremotata di Montecilfone

REDAZIONE TERMOLI

Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del Torneo di Burraco che si

svolgerà domenica 3 febbraio presso la Cala Sveva. L’iniziativa è organizzata dal Rotary

Club di Termoli, in sinergia con il Circolo di Burraco “Il tempo di Giocare”.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Service regionale promosso dal Rotary che ha

come obiettivo la sistemazione della piazza prospicente il Comune di Montecilfone, paese

duramente colpito dal terremoto dello scorso mese di agosto. L’evento, al quale parteciperà

anche il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta, si aprirà alle ore 16.

«Colgo l’occasione per ringraziare il Circolo di Burraco, presieduto da Mina Pinti, e il

Direttivo tutto per l’appoggio datoci nella realizzazione della manifestazione – ha affermato

Rossella Travaglini, presidentessa del Rotary – invitiamo le persone a partecipare,

iscrivendosi al torneo, e a sostenerci. Ringrazio inoltre gli sponsor che hanno contribuito alla

riuscita dell’evento e tutti coloro che si sono adoperati».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 366.1029169

(Antonella); 349.0548524 (Roberto).