Gli studenti molisani e le famiglie continuano a ‘preferire’ i Licei. E’ quanto emerge da un primo report diffuso dall’Ufficio scolastico regionale (Usr) relativo alle iscrizioni online alla scuole superiori di secondo grado per l’Anno scolastico 2023-2024. Gli indirizzi di studio dei Licei fanno segnare il 65,1 per cento delle scelte totali. A seguire gli Istituti Tecnici (26,6 per cento) e quelli Professionali (8,2 per cento).