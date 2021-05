Isabella Ginefra resta alla guida della Procura di Larino, c’è la sospensiva del Tar

Il Procuratore capo di Larino, Isabella Ginefra, resterà alla guida della procura frentana fino al termine naturale del suo incarico. E’ quanto stabilito dal Tar del Lazio che ha accolto la sospensiva presentata dai legali del magistrato contro l’annullamento della sua nomina decisa nel febbraio scorso dal Csm. Il Tar, quindi, ha sospeso la delibera con cui a febbraio il Csm aveva nominato alla guida della procura di Larino Elvira Antonelli. Lo stesso Csm aveva revocato la nomina della Ginefra a causa del coinvolgimento della stessa all’interno del “sistema Palamara” in quanto, sempre secondo il Csm, la nomina della Ginefra alla Procura di Larino sarebbe avvenuta grazie all’appoggio del magistrato ed ex consigliere del Csm Luca Palamara, indagato per corruzione e al centro di una fitta rete di intrecci fra politica, mondo degli affari e magistratura. Nel febbraio scorso era arrivata la decisione del Csm di annullare la nomina della Ginefra ma adesso il ricorso e la sospensiva decisa dal Tar rimettono tutto in gioco. L’udienza di merito si terrà il prossimo 20 ottobre e quindi la Ginefra resterà al suo posto fino a quando il Tar non si pronuncerà nel merito della sospensiva.