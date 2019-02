Irregolarità in sei imprese edili, fioccano multe e sospensioni

CAMPOBASSO

Importanti i risultati conseguiti nell’attività rivolta al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nel settore dell’edilizia dal personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia. La predisposizione di una minuziosa attività di intelligence, ha permesso di realizzare una mirata attività di vigilanza nel settore edile delle provincia di Campobasso e Isernia che ha interessato 6 aziende risultate tutte irregolari.

Sono stati trovati 6 lavoratori in nero con conseguente emissione di 3 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono state, inoltre, accertate n. 11 violazioni in materia di sicurezza e la presenza in un cantiere di un artigiano edile non iscritto alla C.C.I.A.A.. Sono state irrogate sanzioni penali per un importo pari a 13mila euro e sanzioni amministrative per un importo pari a 17mila euro.