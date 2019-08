Irene Grandi chiude le festività di San Basso

Cresce in queste ore l’attesa per il concerto di Irene Grandi, in programma questa sera al porto di Termoli a conclusione della festività di San Basso. La cantautrice toscana porterà a Termoli il suo “Grandissimo Tour”, dall’omonimo cd uscito il 31 maggio e prodotto per festeggiare i suoi venticinque anni di carriera, una ricerca continua e senza fine. Un progetto discografico ricco, eterogeneo e di ampio respiro, che contiene nuovi brani inediti e alcune delle canzoni del suo repertorio riarrangiate. Una serata musicale di spessore, ovviamente gratuita, e sicuramente utili ai fini dell’economia e della promozione del territorio.