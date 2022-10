Iorio ricandidato presidente? La maggioranza dei votanti dice nettamente no

Su un campione statisticamente rilevante, quasi 4mila voti, l’84% non vorrebbe una sua riproposizione

Un risultato netto che lascia poco spazio all’interpretazione. Su un campione di voti ampio e, pertanto, statisticamente rilevante. Abbiamo chiesto ai molisani di esprimere la propria valutazione, attraverso una manifestazione d’opinione, su una possibile ricandidatura a presidente della Regione di Michele Iorio. Il risultato è stato netto: l’83.92% di coloro che si sono espressi non vorrebbe che Iorio sia ricandidato alla guida del Molise.

Hanno votato in 3886 e di questi 3261 hanno detto no, pari all’83,92% del totale, mentre per 625, pari al 16,08%, Iorio dovrebbe essere il candidato presidente.

Se il campione è statisticamente rilevante, per i molisani Michele Iorio non sarebbe la persona giusta per tornare a Palazzo Vitale. Dopo 5 candidature e quasi 15 anni al vertice dell’Ente, per chi ha votato non è la scelta migliore per il centrodestra.

Eppure l’ex governatore non ha fatto mistero delle sue ambizioni e sta lavorando da tempo per ottenere l’incoronazione da parte della coalizione. I molisani, stando a questi risultati, non gradirebbero una sua riproposizione. Probabilmente Iorio paga alcune scelte passate soprattutto in tema di sanità, che contribuirono al disavanzo e di conseguenza all’infinito commissariamento. Come ad esempio le rottamazioni effettuate tra il 2010 e il 2012 di moltissimi professionisti del settore a cui fu offerto dall’Asrem il prepensionamento attraverso laute “buonuscite”: milioni di euro che andarono a pensare sul bilancio della sanità.

Ricordiamo poi come Iorio fu, caso più unico che raro, commissariato da commissario. Il governo Monti nel 2012 bocciò l’operato del presidente-commissario Iorio e l’allora ministro della Salute Balduzzi fu costretto a mandare in regione un commissario per affiancare il presidente Iorio nell’attuazione del piano del rientro.

E proprio oggi che la sanità risulta essere il principale problema avvertito dai molisani, i cittadini della regione non se la sentono di affidarne la risoluzione a chi tanto a lungo ha governato questa terra.

I RISULTATI DELLA MANIFESTAZIONE D’OPINIONE PROPOSTA DAL QUOTIDIANO DEL MOLISE