Iorio in Giunta dopo 10 anni: «Soddisfazione enorme, dialogo e sorriso per il bene del Molise»

«Pnrr e fondi europei possono essere una miscela esplosiva se utilizzati bene»

«Il problema della sanità si può risolvere solo con la politica e con il dialogo, non certo con i tecnici»

Nell’ultima Giunta di cui ha fatto parte, più di 10 anni fa, era lui il presidente. Michele Iorio torna a distanza di molto tempo in un esecutivo e non nasconde la sua soddisfazione. «Era quello che volevo, mi sono candidato per questo, per poter essere presente in un posto dove si decide qualcosa per il Molise. E’ stato ciò che mi ha spinto a ricandidarmi per la nona volta e per tale ragione la soddisfazione è enorme».

Iorio si occuperà anche di Pnrr e il Molise sarà in una posizione privilegiata visti i suoi buon uffici con il ministro Fitto. «E’ una situazione che certamente favorisce il dialogo perché siamo amici da una vita e Raffaele è amico del Molise. Per questo sono fiducioso che le cose possano andare per il meglio. Il Pnrr e i fondi europei rappresentano una miscela esplosiva se utilizzati subito e bene».

L’ex governatore torna anche ad occuparsi di sanità con l’obiettivo di portare il Molise fuori dal commissariamento. «E’ stato un fallimento e credo che tutti siano concordi su quest’aspetto. Dopo 14 anni è evidente che il sistema abbia fallito e va corretto perché è un sistema balordo. Parliamo della salute dei cittadini e certi problemi si possono risolvere solo con la politica e con il dialogo, non certo con i tecnici».

Infine Iorio propone la sua ricetta per governare bene: «La Giunta è partita bene e credo ci siano tutte le qualità necessarie per poter lavorare bene. Bisogna, però attuare un metodo che è quello del dialogo, del sorriso e della collaborazione. Dovremo essere tutti impegnati con il presidente per fare qualcosa di utile per il Molise».

