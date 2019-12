In un documento alcuni consiglieri avrebbero chiesto di “cacciare” l’ex governatore e Aida Romagnuolo

Già in qualche altra occasione il consigliere regionale Michele Iorio aveva manifestato disappunto per alcune scelte della “sua” maggioranza. Oggi, giovedì 19 dicembre, l’ex governatore del Molise in aula, durante la seduta del consiglio ha di fatto sancito uno strappo (ma non di certo una chiusura totale) con la coalizione guidata da Donato Toma. «Voterò di volta in volta rispetto alle scelte che riterrò opportune», ha detto durante i lavori il consigliere Iorio aprendo però di fatto una spaccatura con il resto della maggioranza.

Iorio non è l’unico “isolato”: stessa sorte è toccata anche alla consigliera Aida Romagnuolo che pure in diverse occasioni ha manifestato dissenso per alcune scelte prese dalla maggioranza. Da indiscrezioni pare che ci sia stato un documento con il quale sarebbe stato chiesto, da alcuni “dissidenti”, di cacciare dalla maggioranza sia lo stesso Iorio che la Romagnuolo.

Una maggioranza che a questo punto sarebbe composta solo da 11 consiglieri (il minimo).