Clamorosa anticipazione dell’ex governatore Iorio che dichiara (vedi intervista) che domani in consiglio regionale non voterà il rendiconto, vediamo perché.

Nella prima parte l’ex presidente Iorio è intervenuto in merito alla questione del 118, una sitazione ad alto rischio ma per il momento superata: non ci sarà più il blocco, almeno fino al 31 gennaio 2023 (QUI L’ARTICOLO).