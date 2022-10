GUARDA L’INTERVISTA

Immediata e durissima la risposta di Michele Iorio a Donato Toma, che aveva dichiarato di aver dato mandato ai suoi legali, per verificare se ci fosse procurato allarme nelle parole pronunciate sul Pos dall’ex governatore. Nessuna paura, dichiara Iorio, il mio non è procurato allarme, ho detto solo la verità e farò di tutto per far bocciare il Pos a Roma (vedi intervista).