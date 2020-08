iomettolamascherina, il Pd lancia la campagna di sensibilizzazione

#iomettolamascherina. E’ questa la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Partito Democratico regionale. Sotto la lente l’aumento dei contagi che si stanno verificando negli ultimi giorni in Italia e che stanno allarmando non poco gli addetti ai lavori. Di qui l’iniziativa del Partito Democratico per ricordare che il pericolo del Covid è ancora dietro l’angolo. «In questi mesi – affermano i rappresentanti del Pd – abbiamo fatto tutti tanti sacrifici per bloccare la diffusione del virus e sono tanti i risultati che stanno arrivando, ad esempio nella sperimentazione del vaccino. Vogliamo davvero rinunciare a ciò che ci piace fare in futuro? Non vanifichiamo gli sforzi fatti, facciamolo per chi soffre, per chi non c’è più, per chi ogni giorno combatte in prima linea tra le corsie degli ospedali. Indossare la mascherina è un gesto semplice ma di grande generosità. Siamo responsabili. Noi lo facciamo e voi?».

