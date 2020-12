iocomproaisernia, «Sostieni l’economia locale. Fai i tuoi acquisti di Natale a Isernia»

Due minuti per raccontare il commercio cittadino. Si chiama #iocomproaisernia ed è la campagna di sensibilizzazione che è stata ideata dall’amministrazione comunale di Isernia. «Come anticipato nei giorni scorsi – dichiara l’assessore alle attività produttive Linda Dall’Olio – l’amministrazione ha inteso accogliere la richiesta dei comitati di commercianti cittadini per la realizzazione di questo filmato. Si tratta di un video di sensibilizzazione all’acquisto in città, soprattutto nel periodo natalizio ed in particolare in questo anno difficile, a sostegno dei nostri commercianti, dei piccoli negozi e per combattere il crescente fenomeno dell’acquisto online. Vorrei ringraziare coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione e rivolgere un sincero augurio di serenità a tutti gli isernini».