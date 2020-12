iocomproaisernia, campagna di sensibilizzazione per aiutare i commercianti cittadini

L’amministrazione comunale di Isernia, in collaborazione con i comitati e le associazioni dei commercianti cittadini, ha inteso promuovere la campagna di sensibilizzazione #iocomproaisernia, attraverso la realizzazione di un video, a sostegno delle attività cittadine, che sarà diffuso nei prossimi giorni.

«Quello che sta per arrivare sarà un Natale diverso per tutti noi – affermano il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore alle attività produttive Linda Dall’Olio – per tutti coloro che hanno perso i propri cari, per chi combatte quotidianamente contro questo virus, per i bambini, gli anziani, per tutte le famiglie, le attività, i professionisti e le imprese che stanno affrontando un momento di grande difficoltà. Il periodo natalizio, contraddistinto dallo scambio di doni tra grandi e piccini, è un periodo particolamente importante per le nostre attività locali e per i piccoli negozi. Specialmente in questo anno difficile, nei limiti delle possibilitá di ognuno, facciamo i nostri acquisti nelle attività della nostra città: ACQUISTIAMO A ISERNIA ! ».