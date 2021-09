IO VIAGGIO IN MOLISE – Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise

Se desideri entrare a contatto con la natura selvaggia varca con il passo e con lo sguardo il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Nato come riserva reale di caccia nel 1872 potè godere, per la sua iniziale destinazione, di un’attenta sorveglianza e protezione ai suoi territori, oggi ancora in vigore.











Attualmente il Parco interessa 25 comuni distribuiti nelle tre regioni e presenta numerose strutture, centri visita, uffici di zona rifugi, musei e aree faunistiche. Molte aree sono rimaste al loro stato selvaggio consentendo al visitatore di osservare pascoli, boschi, pendici e montagne in compagnia di numerosi e vari animali eleganti e maestosi come il Camoscio d’Abruzzo, l’Orso bruno marsicano, cervi, caprioli, lupi, lepri, aquile, falchi, corvi, gufi, salamandre…

Ho visitato il bellissimo Parco sia nel periodo invernale sia in quello estivo, alloggiando nel comune di Villetta Barrea, al confine tra Molise e Abruzzo. Ho scelto questo luogo per la sua vicinanza al bellissimo lago di Barrea, che raccoglie il fiume Sangro, e per la sua posizione strategica ai fini della scoperta del Parco. Ho alloggiato presso la casetta della dolcissima Patrizia, una donna matura ed esile, tanto, tanto ospitale. Nella dimora di lei ospitante, sviluppata su due livelli, ho potuto assaporare posti e sapori tipici di montagna. Dalla casetta in legno era possibile accedere, con molta facilità, al centro storico del paese, oppure affacciarsi alla finestra e godere della vista del lago e degli eleganti cervi. Marmellate e conserve, preparate amabilmente in casa, funghi e tartufi dal sapore intenso hanno reso ancora più piacevole la mia vacanza.









La passeggiata nel Parco è agevolata da alcuni sentieri percorrendo i quali è possibile ammirare la maestosità della Natura ed evadere dal mondo circostante. Le zone più belle sono sicuramente la Camosciara, la Val Fondillo e la Valle di Mezzo.

Percorrendo i sentieri in auto è possibile scorgere tra le fitte foreste di faggi alcuni animaletti curiosi che ti osservano con occhi spalancati dal guardar vispo e attento. Gli alberi che circondano le strade creano un effetto tunnel dai magici colori cangianti a seconda dei raggi del sole che riescono a penetrare al loro interno. La variegata vegetazione consente al visitatore, attraverso i vari sentieri segnalati e di diversa difficoltà, di assaporare sia zone umide e ombrose del sottobosco che secche e rocciose nelle valli.

Il Parco non smette mai di stupirmi e sembra diverso in ogni periodo dell’anno. Un luogo perfetto per scoprire un mondo diverso da ciò che caratterizza la nostra quotidianità; un mondo diverso ma che va, per valore e pienezza, conosciuto e rispettato.

Romy Raccioppi

La Rubrica

Mi presento. Mi chiamo Romy Raccioppi e ho 25 anni. Sono nata in Puglia ma vivo in Molise da sempre. L’idea di questa rubrica nasce dalla lettura del libro di Cesare Pavese sopra citato e dalla situazione pandemica che stiamo vivendo. Ho sempre amato viaggiare e quando, a causa del Covid-19, i governi hanno chiuso le frontiere e impedito di spostarsi tra Regioni, mi sono resa conto di non aver mai viaggiato in Molise con lo zaino in spalla. Mi sono resa conto di non conoscerlo affatto. Possibile che a 25 anni, con tutti i posti nel mondo che ho visto, non sappia ancora che cos’è il mio paese? La nostra è una bellissima Regione ma poco conosciuta. Eppure, tantissimi aspetti positivi sono racchiusi nel fatto che sia di piccole dimensioni: può essere esplorata in ogni angolo e anche in periodi brevi, con gite domenicali senza dover pianificare tutto molto tempo prima.



