IO VIAGGIO IN MOLISE. Alla scoperta delle sue meraviglie attraverso gli occhi di una studentessa 4) Lago di San Vincenzo

La Valle del Volturno, attraversata dal fiume più lungo dell’Italia meridionale, è piena di meraviglie e sorprese. Molti graziosi comuni e luoghi, a distanza di pochi chilometri gli uni dagli altri, circondano l’area. Le cascate, l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, il Museo Winterline, l’Anfiteatro romano di Venafro il Verlasce, il Castello Pandone e il Parco regionale agricolo dell’olivo di Venafro, il Museo della zampogna di Scapoli, bellissimi borghi e, soprattutto il maestoso lago di San Vincenzo ne segnano infatti il territorio.

Alla guida del mio viaggio, questa volta, è Matteo, giovane uomo simpatico e dinamico, originario di Rocchetta al Volturno, che andrà a indicarmi, come prima tappa esplorativa, l’Oasi delle Mainarde.

Profondamente sorpresa dalla cura e dall’organizzazione con cui il luogo viene gestito, appena entrati, a indirizzare il passo sulla destra del viale, che porta al lago, un comodissimo parcheggio, un bar ristorante in cui trovare ristoro e il piacere della buona cucina locale, e una graziosa area giochi per bambini.

Procedendo nella discesa, sono a destare stupore, per originalità, le bellissime tende sospese tra gli alberi, dal sapore scandinavo, in cui poter trascorrere ore liete cullati nelle grandi braccia di un paesaggio naturale e incontaminato.

Lungo il fiume Volturno, spiaggette attrezzate con lettini, ombrelloni, canoe, pedalò e un chioschetto in legno. Attrezzature e strumenti dedicati al visitatore, progettati e previsti in perfetto equilibrio con la natura, rispettandone materiali e colori.

All’area campeggio sono dedicate molte zone verdi, qua e là si possono trovare amache vista lago su cui poter riposare, leggere o meditare.

Il luogo si presta a vacanze in famiglia, in coppia ma anche in solitario e offre ogni tipo di comodità.

Al termine della mia visita ho avuto la fortuna di conoscere gli ideatori dell’Oasi che mi hanno raccontano l’origine di questa bellissima area campeggio. Marco, amministratore della società, durante la sua infanzia e nel periodo delle vacanze estive trascorreva a Castel San Vincenzo giornate al lago in compagnia della sua cara nonna. Dopo aver viaggiato il mondo e aver avuto il suo primo figlio con Simona, in una ricorrente visita alla nonna mentre s’immerge nel suo amato lago, rituale che tante volte nel suo passato aveva ripetuto, viene straordinariamente folgorato dalla bellezza dell’acqua e delle Mainarde e avverte protezione e sicurezza dal resto del mondo.

Decide allora di entrare in contatto con i ragazzi che avevano a quel tempo il campeggio in concessione, e nel 2019 diventa socio della organizzazione di gestione. Nello stesso anno i lavori dell’Oasi giungono a compimento, mentre le progettualità e le idee di profilo innovativo continuano a proliferare, segnando il cambiamento, in positivo, del luogo.

La passione per lo sport e i ricordi cari della propria infanzia hanno riportato Marco alla sua Terra d’origine, ora egli ha in capo a sé la direzione dell’area campeggio, a coadiuvarlo la moglie Simona e il socio Simone.

La parola d’ordine per i clienti dell’Oasi è: ‘rispetta la natura’.

Il Molise è ricco di potenziale da valorizzare e da salvaguardare, vedere giovani molisani trasformare i propri sogni in realtà, vincere le sfide che lancia un tasso di disoccupazione in crescita esponenziale, fare ritorno nei luoghi dell’infanzia per investire energie nella cura del territorio, mi assicura dal fatto che sia la fuga dei cervelli e sia la scoperta di questa bellissima regione siano ancora sfide grandi da affrontare il cui finale non ha nulla di certo!

FOTO Indietro 1 di 5 Avanti