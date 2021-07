IO VIAGGIO IN MOLISE. Alla scoperta delle sue meraviglie attraverso gli occhi di una studentessa 3) Cascate del Volturno

Nella Valle del Volturno si estende uno dei posti da me preferiti, che sino a poco tempo fa riposava nascosto e inesplorato. L’anno scorso, in piena pandemia, come tanti cittadini italiani, ero alla frenetica ricerca di luoghi da visitare immersi nella natura e in cui poter viaggiare indisturbata, lontano da folla e contagio. Volendo evitare ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico e dovendo utilizzare la mia piccola ma efficiente Fiat Panda, volsi curiosità e attenzione verso luoghi limitrofi imbattendomi in una incantevole foto che ritraeva le Cascate del Volturno. In poco tempo, organizzato il viaggio, mi diressi verso Castel San Vincenzo, non avendo trovato alcuna indicazione riguardo le cascate. Dopo aver sbagliato numerose volte direzione e strada, accostavo l’auto e chiedevo informazioni a una simpatica nonnina che riferiva che le cascate erano proprio di fronte a me, in quella stradina indicata come ‘proprietà privata’. Dopo essere stata autorizzata ad entrare, la gentile signora mi rassicurava: ‘Sta scritto proprietà privata ma si può andare, ci entrano tutti’. Il percorso per le cascate, umido e scivoloso, non era per nulla agevole ma la sorpresa, al termine del tragitto, ne ripagava sicuramente la fatica! Dal paesaggio fiabesco, l’acqua limpida precipitava rumorosamente su un tappeto di ninfee, il muschio verde dalle variegate tonalità ricopriva le pareti di roccia, le liane pendenti coronavano l’aria, e i tronchi robusti, per forme e dimensioni, potevano benissimo essere casa di qualche folletto. Ad accompagnare il tutto il dolce suono di una chitarra proveniente da due ragazze sedute sulla roccia rialzata nella fitta vegetazione. Per alcuni minuti sono rimasta in silenzio, ad osservare la bellezza di quel luogo unico e incantato. L’acqua delle cascate dà vita ad un bellissimo e gelido laghetto in cui è possibile immergersi e rigenerarsi. Flora e fauna erano così particolari e diverse rispetto a quelle che popolano i luoghi da me vissuti che sono rimasta ad ammirarle per ore come un bambino che con stupore comincia a conoscere le meraviglie della natura. A un anno di distanza sono tornata tornata a visitare le Cascate del Volturno e con mio stupore ho trovato molti interessanti cambiamenti. Innanzitutto, è scomparsa la scritta ‘proprietà privata’, sostituita da un cancelletto in legno marrone chiaro con l’indicazione ‘cascate del Volturno’. Ad accogliermi dei ragazzi che sedevano vicino ad un chioschetto, anch’esso in legno. Uno di loro si avvicina col suo fedele e curioso cagnolino e mi spiega l’origine di quei cambiamenti. Marco è il figlio della proprietaria del terreno che porta alle cascate e ha promesso alla sua mamma che se ne sarebbe preso cura. Grazie al suo lavoro, ora è possibile raggiungere in modo agevole le cascate, senza rischiare di cadere e potendosi comodamente appoggiare ad un passamano in corda, usufruire della zona picnic, accedere al Wi-Fi del chiosco e riposare sulle sedute in legno nel mezzo della natura. Il Molise è pieno di luoghi incredibili ed è bello vedere ragazzi giovani come Marco occuparsi della loro salvaguardia.

Romy Raccioppi