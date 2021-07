IO VIAGGIO IN MOLISE. Alla scoperta delle sue meraviglie attraverso gli occhi di una studentessa. 2) La Piana dei Mulini

Alla scoperta della nostra regione, oggi vi racconto de La Piana dei Mulini: albergo diffuso e parco fluviale nel cuore del Molise, situato nel comune di Colle d’Anchise nella provincia di Campobasso, che si estende lungo il Biferno.

La nascita di questo magico luogo, che con i suoi edifici in pietra, il mulino, le oche, il suono ridondante dell’acqua e i cespugli di lavanda rimanda ai paesaggi della Provenza, è fortemente legata al fiume più lungo e importante della Regione Molise.

In origine, gli edifici in pietra erano destinati alla lavorazione della lana delle greggi transumanti che attraversavano i vicini tratturi; sino agli anni ’60 la struttura fu trasformata e adibita a centrale idroelettrica, che forniva energia ai vicini comuni di Colle d’Anchise e Baranello, per poi essere dismessa e tristemente abbandonata.

Da selva impenetrabile, sino al 2000, all’attuale meraviglioso parco fluviale. Durarono circa un anno i lavori di ripulitura del canale di alimentazione del vecchio mulino e la bonifica degli argini del fiume.

Oggi, il borgo rurale ti accoglie in stanze arredate con uno stile raffinato ed essenziale che ricorda le abitazioni in ferro battuto e in legno delle nostre nonne. Dalle finestre, affacciati o sdraiati comodamente sul letto, a tavola, mentre si gustano prodotti tipici locali accuratamente selezionati e si socializza con visitatori e con il personale, e nel tempo libero di esplorazione è possibile ammirare la bellezza della natura circostante e farsi cullare dallo scroscio dell’acqua del mulino.

A qualsiasi età, in questa porzione di valle del Biferno, puoi svolgere numerose attività all’aperto a partire da corsa, escursioni, rafting, canoa, passeggiate a piedi nudi, lettura o picnic sul prato, fino ad arrivare al terapeutico bagno nella gelida acqua di fiume.

Le specie rare di flora e fauna locali donano un fascino selvaggio alle tue esplorazioni.

Ad accoglierti il simpaticissimo Peperino, cane allegro e vivace che ben sa guidarti nelle ampie distese di verde destinate anche a sposi, cerimonie o eventi di ogni genere.

Come nelle scene descritte nei romanzi delle sorelle Brontë, le sedute romantiche in ferro, immerse e nascoste dal verde, rievocano i luoghi segreti frequentati dai protagonisti. Ti è facile sognare, a occhi aperti, di essere uno di loro!

Durante il mio soggiorno ho notato una pluralità di visitatori: amanti dello sport e delle passeggiate, coppie, uomini di affari, famiglie, viaggiatori in singolo leggere tranquillamente sotto il grande platano o prendere il sole.

Ancora più piacevole è stato incontrare Michele, uomo gentile dal fare di altri tempi, proprietario della Struttura, che ci ha accolto con simpatia, ospitalità e professionalità, trasmettendo il suo amore per la sua Terra, per la Natura e gli animali. A La Piana dei Mulini è, infatti, possibile portare con sé i propri amici a quattro zampe che godranno di ampie distese di verde e della compagnia dei tanti altri animaletti che popolano il luogo, a partire dalle ochette starnazzanti, le api paffute, le farfalle blu, i gattini e il dolce Peperino.

Il fiume Biferno è stato da sempre l’habitat naturale della trota mediterranea oggi difesa e tutelata dal Progetto LIFE Nat.Sal.Mo che ne sta curando il recupero e la conservazione.

Che dire: questo posto fantastico è un forte e chiaro esempio di come dovremmo vivere rispettando la Natura e i suoi abitanti, un luogo in cui evadere dallo stress quotidiano, un percorso benessere a cielo aperto. Ho pensato, che dopo 3 giorni trascorsi a La Piana dei Mulini, mi sono assicurata 100anni di vita (magari)!

Romy Raccioppi