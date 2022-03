Io sono originale, studenti del Convitto ‘Mario Pagano’ a lezione con l’avvocato Cerio

Obiettivo del progetto è promuovere a scuola una coscienza del valore del prodotto originale e dell’importanza della sua difesa attraverso brevetti, disegni e marchi

Nell’ambito delle attività progettuali, promosse e realizzate grazie alla collaborazione delle Associazioni Consumatori del CNCU, particolare attenzione si è inteso dare ai giovani studenti sia attraverso un’attività formativa specifica dedicata ai docenti e a tutti quei corpi sociali intermedi capaci di stimolare un dialogo costruttivo ed educativo con i giovani per sensibilizzarli rispetto al tema della contraffazione, che attraverso il Diario della creatività, un’esperienza laboratoriale innovativa di impronta europea con il correlato concorso a premi.

Obiettivo prioritario del progetto “IO SONO ORIGINALE”, che ha preso le mosse dal Liceo Scientifico del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, è promuovere nel contesto scolastico, familiare ed aggregativo dei giovani una coscienza del valore del prodotto originale e dell’importanza della sua difesa attraverso strumenti di tutela quali brevetti, disegni e marchi, e migliorare la percezione sociale sul tema della proprietà industriale e del contrasto al fenomeno della contraffazione.

Relatore speciale il presidente dell’Unione Consumatori Molise, l’avvocato Ennio Cerio, che ha accolto di buon grado l’invito del Rettore Rossella Gianfagna, sempre in prima linea per garantire un alto livello di formazione ai suoi ragazzi e a tutto in personale docente.

La piattaforma formativa prevede un percorso specifico di apprendimento, strutturato secondo le più moderne tecniche, con fasi di ricognizione analitica e momenti di apprendimento immersivo e di socializzazione dei risultati e l’area dedica al Diario della Creatività in cui i giovani studenti potranno dare spazio alla propria fantasia e passo dopo passo realizzare esclusivi elaborati.

Attraverso la piattaforma la DG per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, unitamente alle associazioni consumatori, intende promuovere un’efficace azione educativa di contrasto alla contraffazione ed all’illegalità, lavorando attivamente ed in sinergia con il corpo docente sulla crescita culturale dei “giovani consumatori consapevoli”.