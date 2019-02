“Io respiro”, continua la campagna di prevenzione sulle malattie respiratorie

Dopo la grande affluenza di pubblico, avuta nella tappa che ha coinvolto gli over 60 di San Martino in Pensilis, dove, nel corso dell’incontro con lo pneumologo, i presenti hanno avuto informazioni sulle cause e sulla prevenzione delle bronco pneumopatie, ed hanno potuto prenotare 65 spirometrie gratuite, continua la grande campagna di prevenzione sulle malattie respiratorie, denominata “Io Respiro” che prevede una rete capillare di eventi informativi su tutto il territorio nazionale, promossa dal Centro Studi di Economia Sanitaria, in collaborazione con Senior Italia Federanziani, grazie al contributo non condizionato di Menarini.

La BPCO che affligge il 5,6% della popolazione adulta,oggi si avvia ad essere la terza causa di morte per malattie croniche. Ciononostante, tutti gli studi dimostrano come questa patologia sia sotto diagnosticata e sottostimata pur essendo prevenibile e soprattutto trattabile.

La seconda tappa si svolgerà a Termoli dove i soci dei Centri Anziani incontreranno lo Pneumologo, la Dottoressa Maria Rosaria Manigrasso, dell’Universita’ di Chieti, introdotta dalla Dr.ssa Celeste Vitale , coordinatrice regionale Senior, presso la sede della Misericordia di Termoli in via Biferno 20, il 1 marzo alle ore 17.00 con la collaborazione del Lions Club di Termoli “Tifernus”.

Anche in questa occasione, nel corso dell’incontro, sarà possibile prenotare delle spirometrie gratuite (max 65) che verranno eseguite, dallo stesso specialista, nei giorni successivi