“Io promuovo il mio paese”, premiate le scuole vincitrici del progetto voluto dall’Aast

Si è conclusa la terza edizione del concorso “Io promuovo il mio paese” ideato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.

L’iniziativa voluta dal commissario Remo Di Giandomenico per il terzo anno consecutivo ha messo alla prova tutti gli studenti delle scuole partecipanti che hanno realizzato elaborati tesi alla promozione dei luoghi di appartenenza. Anche questa volta tanta è stata tanta la partecipazione, 19 scuole di primo grado e sette di secondo grado di tutto il territorio molisano. Un successo consolidato nel tempo che per il terzo anno consecutivo ha impegnato tutti i protagonisti con disegni e tavole. Il concorso è diventato un punto fermo dell’attività dell’Aast proprio per cercare di creare nuovi orizzonti rispetto a quella che è già l’offerta consolidata sul territorio.

Offrire nuovi spunti attraverso l’immaginazione e la creatività di alunni e studenti rappresenta un nuovo ambito che l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo porterà avanti anche nei prossimi anni. Di seguito la graduatoria finale:

SCUOLE PRIMARIE

PRIMO CLASSIFICATO

Direzione Didattica II° circolo Termoli – Plesso di Pantano Basso Classe 5

Motivazione:

Elaborato realizzato su pannello in legno con tecnica mista materica.

Immagine efficace e creativa che comunica le caratteristiche peculiari ed attrattive del luogo.

SECONDO CLASSIFICATO

Ist. Compr. Madre Teresa di Calcutta di Campodipietra – Classi 4A e 4B

Motivazione:

Elaborato realizzato su cartoncino con tecnica mista, pastello e collage.

Attraverso un’immagine poetica ed efficace espressa dagli alunni si evidenzia il rapporto creativo con il territorio.

TERZO CLASSIFICATO

Direzione Didattica I° Circolo Termoli Classi Primaria 4 A e 4 B

Motivazione:

Elaborato realizzato su cartoncino con tecnica mista, pastello e applicazioni (stelline)

Il lavoro evidenzia le caratteristiche del luogo attraverso un’immagine cromatica ricca e divertente

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PRIMO CLASSIFICATO

Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi Classe 2B

Motivazione:

Elaborato realizzato su cartoncino con tecnica mista, pastello e collage.

Comunicazione efficace della cultura del luogo costruita con l’uso sapiente della tecnica del collage.

SECONDO CLASSIFICATO

Istituto Comprensivo V.Cuoco Petacciato Classe 2 B

Motivazione:

Elaborato realizzato su cartoncino con tecnica tempera

Comunicazione immediata per la valorizzazione del paesaggio attraverso l’uso adeguato delle

tecniche pittoriche.

TERZO CLASSIFICATO

Istituto Comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis – Plesso di Portocannne Classe 3 A

Motivazione:

Elaborato realizzato su tela con tecnica acrilico

L’immagine comunica una cultura dell’accoglienza e della bellezza attraverso un paesaggio ricco e vario