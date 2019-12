«Io, operata di cancro, dico grazie alla Sanità che in Molise funziona»

Diritto alla salute e buona sanità in Molise, non sono proprio dei cavalli di battaglia dei nostri governanti. E, fra le tante segnalazioni di cose che non vanno, di tanto in tanto, giungono anche buone notizie che in qualche modo alimentano un ottimismo sempre più latente. Ecco cosa ci scrive Benedetta, una nostra lettrice, riguardo alla sua esperienza nel reparto di Otorinolaringoiatria del San Timoteo di Termoli.

«Scrivo queste poche righe perché troppo spesso il nostro Molise viene deriso e beffato dalla cronaca nazionale come la regione che non esiste. Esiste, eccome! Ma a volte è più facile concentrarsi su ciò che non va piuttosto che portare esempi positivi.

Ed è proprio di un esempio positivo che voglio parlarvi. Il 26 novembre scorso sono stata operata per un carcinoma alla corda vocale dal dott. G. Serafini, primario del reparto di Otorinolaringoiatria presso il San Timoteo di Termoli. Un intervento effettuato con la tecnica laser che prevede un operatore in possesso di una tecnica di estrema precisione. Il mio intervento è andato a buon fine e non sono stata costretta a rivolgermi ai nosocomi delle regioni limitrofe, questo per testimoniare che le eccellenze esistono anche nella nostra regione ed il dott. Serafini ne è un esempio. Voglio ringraziare la caposala e gli infermieri del reparto di Otorinolaringoiatria per la gentilezza e la disponibilità; inoltre il mio grazie va anche a tutto il personale del reparto di Chirurgia che “ospita” i pazienti di Otorino (ebbene sì, in seguito ai tagli della sanità il reparto di Otorinolaringoiatria ha visto una riduzione dei posti letto che porta i pazienti a migrare verso il reparto di Chirurgia).

Chiudo con un invito alla Politica regionale e nazionale a farsi davvero carico del diritto alla salute partendo dalla valorizzazione delle eccellenze che abbiamo sul nostro territorio. Ahimè, devo costatare che spesso si lavora nella direzione opposta!»